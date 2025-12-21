Saint-Louis : le "Nemmeku Tour" de Diarra Sow à l'assaut de Diamaguène

La responsable de Pastef, Diarra Sow, a lancé hier samedi, une opération de proximité dénommée "Nemmeku Tour" dans son quartier à Diamaguène.



Cette initiative fait suite à l'appel à la massification lancé par le leader du parti, Ousmane Sonko. Elle vise, selon elle, à consolider la base militante et à renforcer l'ancrage citoyen de la formation politique au pouvoir à Saint-Louis.



Accompagnée de ses militants et sympathisants, la directrice générale de l'Office des Lacs et Cours d'eau (OLAC) a parcouru les rues de Diamaguène pour échanger directement avec les populations.





« Cette démarche s’inscrit naturellement dans la dynamique du parti et dans notre engagement constant pour le renforcement de notre base », a-t-elle expliqué.



Au-delà de la mobilisation politique, ces rencontres de proximité ont servi de cadre pour expliquer l'action gouvernementale.



La responsable politique a ainsi tenu à rappeler « les efforts consentis par le gouvernement, malgré la situation difficile du pays », tout en partageant la vision d’un Sénégal en pleine transformation.



Pour Diarra Sow, cette stratégie de contact direct reste essentielle. « À Diamaguène, comme partout ailleurs, l’action collective et la proximité avec les citoyens restent au cœur de notre combat pour la transformation nationale et la révolution citoyenne », a-t-elle affirmé.

