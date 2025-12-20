Bassirou Diomaye Faye en Casamance : début d’une tournée économique de cinq jours

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé ce samedi matin à Ziguinchor une tournée économique de cinq jours dans la région naturelle de Casamance, marquant ainsi une étape importante de son engagement en faveur du développement territorial.





Le chef de l’État est arrivé à 10h43, accueilli à l’aéroport dans une ambiance empreinte de solennité, ponctuée par l'exécution de l'hymne national. Il est accompagné d’une forte délégation ministérielle, comprenant notamment Yankhoba Diémé (Transports terrestres et aériens), Mabouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Élevage), Mouhamadou Bamba Cissé (Intérieur), Ibrahima Sy (Santé) et Déthié Fall (Infrastructures).





La première étape de cette tournée présidentielle prévoit une visite de chantier à l’aéroport de Ziguinchor, suivie dans la soirée par une rencontre avec les élus locaux. Le programme du lendemain, dimanche 21 décembre, inclura plusieurs visites de terrain et chantiers structurants, illustrant la volonté du chef de l’État de suivre personnellement la mise en œuvre de projets prioritaires.





Cette tournée, axée sur le suivi de l’action gouvernementale, les infrastructures, l’agriculture et la santé, intervient dans un contexte où le pouvoir central cherche à renforcer la présence de l’État et à accélérer le développement socio-économique de la Casamance, longtemps marquée par des retards structurels.



MS



