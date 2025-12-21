Commune de Saint-Louis : le budget 2026 arrêté à plus de 4,7 milliards FCFA

Le Conseil municipal de Saint-Louis a adopté, ce samedi, son budget primitif pour l'exercice 2026, lequel s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 4 736 824 067 francs CFA.Réunis en session ordinaire au sein de la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville, hier samedi, les conseillers municipaux ont validé une enveloppe budgétaire qui met l'accent sur les projets de développement et la modernisation de l'administration.Dans le détail des prévisions, la section de fonctionnement s'établit à 2 261 500 152 francs CFA, tant en dépenses qu’en recettes. Ce montant est destiné à assurer la continuité des services courants et les charges administratives de la commune.La section d’investissement, quant à elle, bénéficie d'une enveloppe de 2 475 323 915 francs CFA. Ces fonds permettront de financer les projets structurants inscrits dans l'agenda de la municipalité pour l'année 2026.Au-delà du budget annuel, les élus ont également adopté le Plan triennal d’investissement (PTI) 2026-2028 ainsi que le Plan annuel d’investissement (PAI) 2026. Le Conseil a par ailleurs autorisé le recrutement de quatre agents cadres afin de renforcer l'expertise technique des services municipaux.La session, qui s'est déroulée dans un climat jugé serein par les participants, a pris fin après l'examen des questions diverses liées à la vie de la cité.MS/NDARINFO