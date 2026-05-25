Sénégal : Après le limogeage d’Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye face au défi de la succession

Par le décret présidentiel numéro 2026-1128 signé ce vendredi 22 mai 2026, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a mis fin immédiatement aux responsabilités d’Ousmane Sonko à la tête du gouvernement, entraînant la dissolution de l’ensemble du cabinet ministériel. Cette décision marque le dénouement de plusieurs mois de divergences de gestion au sommet de l'Exécutif, apparues de manière publique lors de la récente séance des questions d’actualité à l’Assemblée nationale.





Les coulisses d'une rupture politique majeure

Le divorce politique entre les deux têtes de l'Exécutif, arrivées au pouvoir en avril 2024, s'est matérialisé après des contestations ouvertes de l'ancien Premier ministre sur plusieurs arbitrages présidentiels, notamment la gestion des fonds politiques. Quelques minutes après la publication du décret, Ousmane Sonko a réagi publiquement en annonçant son retour à la cité Keur Gorgui, ouvrant ainsi une nouvelle séquence politique en vue des prochaines échéances électorales.





Cette restructuration gouvernementale coïncide avec un cycle de consultations politiques de haute intensité amorcé par le chef de l'État depuis le 21 mai. Le président Diomaye Faye mène une série d'audiences individuelles au Palais avec d'anciennes figures de l'État, incluant les anciens Premiers ministres Cheikh Aguibou Soumaré, Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Amadou Ba, afin de sonder le terrain politique et d'échanger sur les urgences économiques et sécuritaires du pays.





L'équation de la succession et les urgences économiques

Le choix du prochain chef de gouvernement s'articule autour de plusieurs profils stratégiques, allant de la compétence technocratique à l'ouverture politique, en passant par l'option d'un haut fonctionnaire neutre ou d'un cadre loyal issu du parti majoritaire. La future équipe devra répondre à des impératifs de gouvernance stricts, marqués par la nécessité d'une chaîne de commandement unifiée et d'une cohésion institutionnelle renforcée au sommet de l'État.





Le nouveau Premier ministre héritera d'une feuille de route économique particulièrement exigeante. Le Sénégal fait face à d'importantes vulnérabilités financières, caractérisées par un stock de dette révisé atteignant 132 % du PIB selon les données du FMI, un besoin brut de financement de 6 075,2 milliards FCFA inscrit au budget 2026, et de fortes tensions sur les marchés obligataires internationaux où les Eurobonds ont subi d'importantes décotes.





Les cinq chantiers prioritaires du prochain gouvernement porteront sur la renégociation et le reprofilage de la dette publique, la relance de l'investissement productif adossé aux revenus pétroliers et gaziers de Sangomar et du projet GTA, la mise en œuvre de mesures structurelles contre la cherté de la vie, la restauration de la confiance institutionnelle et la préparation des futures échéances politiques nationales.





MS/NDARINFO



