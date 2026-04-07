Scandale CAN 2025 : Le vice-président du Jury d'Appel lâche la CAF et le Maroc

Faustino Varela Monteiro, vice-président du Jury d’Appel, s’est officiellement désolidarisé de la décision administrative ayant retiré au Sénégal son titre de champion d’Afrique de la CAN 2025 au profit du Maroc. Dans une démarche inédite, le juriste a fait intégrer son opinion dissidente à la motivation finale de l’acte, affirmant son « profond désaccord » avec la sanction.





Pour rappel, la CAF avait invalidé le sacre des Lions acquis sur le terrain (1-0), invoquant un abandon définitif suite à une protestation sénégalaise contre un penalty litigieux durant la finale. Cette décision, désormais contestée de l'intérieur, intervient dans un climat de crise profonde marqué par le licenciement suspect du directeur juridique de la CAF, Robleh, peu avant le verdict, et par des soupçons d'ingérence politique.





Alors que le président Patrice Motsepe est attendu à Dakar ce mercredi pour une mission de « déminage », le Sénégal a déjà saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour dénoncer une corruption systémique et réclamer la restitution du trophée.





MS/NDARINFO



