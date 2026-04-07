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Sondage international : Macky Sall en tête des intentions de vote pour le Secrétariat général

Mardi 7 Avril 2026 - 14:53

Sondage international : Macky Sall en tête des intentions de vote pour le Secrétariat général

L'ancien président du Sénégal, Macky Sall, arrive largement en tête d'un sondage international portant sur la succession d'António Guterres au poste de Secrétaire général de l'ONU. Selon les résultats relayés par Emedia, l'ex-chef d'État sénégalais devance nettement d'autres figures de la diplomatie mondiale, telles que Michelle Bachelet (ancienne présidente du Chili et ex-Haute-Commissaire aux droits de l'homme), Rafael Grossi (Directeur de l'AIEA) et Rebeca Grynspan (Secrétaire générale de la CNUCED).
 

Cette performance dans l'opinion internationale souligne l'influence persistante de Macky Sall sur la scène diplomatique, notamment après son rôle de médiateur dans plusieurs crises africaines et son mandat remarqué à la tête de l'Union africaine.

Alors que le débat sur une candidature africaine pour diriger les Nations Unies s'intensifie, ce sondage place le Sénégalais comme le candidat le plus consensuel et le mieux préparé parmi les prétendants cités.
 

MS/NDARINFO


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