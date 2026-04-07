Sénégal : La DAF annonce la reprise de la production des cartes d'identité

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF)annonce, ce mardi, la reprise de la production des cartes nationales d’identité (CNI) sur l'ensemble du territoire. Selon un communiqué signé par le Commissaire de Police Principal Ibrahima Dieng, le processus a été relancé depuis le 1er avril 2026 après une période d'interruption.





Les opérations d’enrôlement ont d'ores et déjà débuté de manière progressive dans plusieurs centres pilotes. La DAF prévoit une généralisation rapide du service sur l'ensemble du territoire national ainsi qu'au niveau des représentations diplomatiques à l'étranger. Face aux inquiétudes nées de l'interruption du service, l'autorité policière a tenu à rassurer les citoyens : l'intégrité des données personnelles des Sénégalais a été strictement préservée durant toute la phase de maintenance technique.





La Direction réitère son engagement à assurer un service continu et reste à l’écoute des usagers pour faciliter l'obtention de ce précieux document de voyage et d'identification.





MS/NDARINFO



