Accident à Ranérou : Choc mortel entre un 4x4 et un camion de la gendarmerie

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche soir, aux environs de 21 heures, sur la route nationale 3. Le drame est survenu à environ un kilomètre du village de Dendoly, dans le département de Ranérou.

La collision a impliqué un véhicule particulier de type 4x4 et un camion de la gendarmerie nationale. Le bilan est lourd : deux personnes ont perdu la vie sur le coup. On dénombre également onze blessés, dont six sont dans un état jugé grave, suscitant une vive inquiétude quant à leur pronostic vital.





Les sapeurs-pompiers, rapidement alertés, ont procédé à l'évacuation des blessés vers le centre hospitalier régional de Ourossogui. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue du même établissement. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce choc d'une rare violence sur cet axe du nord du pays.





MS/NDARINFO

