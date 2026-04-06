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Dakar : La BRS démantèle un réseau de drogue entre Ouest-Foire et Ouakam

Lundi 6 Avril 2026 - 11:23

Dakar : La BRS démantèle un réseau de drogue entre Ouest-Foire et Ouakam

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar, sous l'égide de l'OCRTIS, a démantelé ce 2 avril un important réseau de trafic de drogues opérant entre Ouest-Foire, les Almadies et Ouakam. L'opération, lancée après une surveillance accrue, a permis l'interpellation de plusieurs suspects et la saisie de diverses substances illicites.
 

Lors d'une première descente dans un appartement meublé à Ouest-Foire, les enquêteurs ont surpris des individus en possession de cocaïne, de haschich, d'ecstasy et de 14 bonbonnes de protoxyde d'azote (gaz hilarant). Un véhicule de luxe servant au transport de la marchandise a également été saisi.
 

L'enquête a rapidement permis de remonter jusqu'au fournisseur principal, une femme résidant à Ouakam. Cette dernière a été interpellée à proximité du Lycée de Ouakam en possession de cocaïne. La perquisition de son domicile a révélé un stock impressionnant de 240 comprimés d'ecstasy, dont des pilules dites « Tik Tok », ainsi que de la poudre suspecte envoyée pour expertise. Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et trafic international de stupéfiants.
 

MS/NDARINFO
 


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