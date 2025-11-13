Connectez-vous
Jeudi 13 Novembre 2025

Une usine de fabrication de portes et fenêtres inaugurée à Diamniadio

Une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres a été inaugurée ce jeudi à Diamniadio par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop. L’infrastructure représente un investissement initial de 583 millions de FCFA, avec des perspectives d’extension à 1 milliard de FCFA, selon son promoteur, Omar Thiam.
 

L’usine affiche une capacité de production de 300 portes par jour et de 100 à 150 fenêtres, selon le matériau utilisé, notamment l’aluminium. La moitié de cette production sera destinée à l’exportation vers l’Afrique de l’Ouest, et 80 à 120 emplois directs seront créés.
 

Cette initiative s’inscrit dans le contexte du programme gouvernemental de construction de 500 000 logements, auquel l’usine pourrait activement contribuer, selon le ministre Diop. « L’inauguration de cette entreprise vient à son heure », a-t-il souligné, évoquant la possibilité de fournir localement les portes et fenêtres nécessaires à ce vaste projet.


Le directeur général sortant de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (APROSI), Amadou Guèye, a salué une initiative « opportune », fondée sur les atouts des matériaux composites et alignée sur les ambitions industrielles du pays.
 

Omar Thiam a par ailleurs annoncé que la prochaine phase du projet permettra la fabrication de tuiles en PVC, élargissant ainsi la gamme de produits proposés.

 



