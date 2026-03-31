Wifi communautaire illégal : L'ARTP menace de lourdes sanctions

L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a lancé ce mardi une mise en demeure musclée à l'endroit des promoteurs de réseaux "Wifi communautaires" non autorisés.



Dans un communiqué officiel, le régulateur sénégalais a dénoncé la prolifération de ces services de revente de connexion internet, souvent installés dans les quartiers populaires, et a menacé les contrevenants de lourdes sanctions pénales et financières.





Le phénomène du "Wifi communautaire", qui consiste à souscrire à un abonnement résidentiel pour ensuite redistribuer et facturer la connexion à des tiers via des bornes d'accès, est jugé illégal par l'ARTP. Le régulateur rappelle que l'exploitation d'un réseau de télécommunications ouvert au public est soumise à l'obtention préalable d'une licence ou d'une autorisation spécifique. Selon l'autorité, ces pratiques constituent une violation directe du Code des Télécommunications et créent une concurrence déloyale vis-à-vis des opérateurs détenteurs de licences.





Au-delà de l'aspect juridique, l'ARTP met en avant des impératifs de sécurité nationale et de protection des données. « Ces réseaux échappent à tout contrôle technique et sécuritaire, ce qui pose des risques majeurs en matière de traçabilité des communications et de protection de la vie privée des utilisateurs », souligne le communiqué. Le régulateur s'inquiète également de la dégradation de la qualité de service pour les abonnés légitimes, dont la bande passante est souvent siphonnée par ces partages non autorisés.





L'ARTP a annoncé le déploiement immédiat de ses brigades de contrôle sur l'ensemble du territoire national. Les contrevenants s'exposent à des saisies de matériel, mais aussi à des amendes pouvant atteindre plusieurs millions de francs CFA, voire des peines d'emprisonnement pour les cas de récidive ou de fraude massive. Cette offensive du régulateur marque une volonté de reprendre en main le secteur de la distribution de l'internet de proximité, tout en encourageant les acteurs locaux à se formaliser auprès des services compétents.





MS/NDARINFO



