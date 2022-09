​Faire de Boudiouck une " Cité verte" : la belle initiative citoyenne de "Voisins" - vidéo

La mobilisation d’habitants de Boudiouck engage une dynamique citoyenne veut offrir un nouveau visage au quartier. L’organisation dénommée les « voisins de Boudiouck » s’est donnée comme mission « de réfléchir, initier et organiser des activités pour le bien-être collectif et la promotion sur les valeurs du vivre-ensemble ». « Le reboisement, la sécurisation et la salubrité sont les questions d’ordre prioritaires que nous comptons prendre en charge », renseigne Fernand Nino MENDY, le coordonnateur de cette initiative. La communauté a lancé un programme de reboisement ce vendredi. Au terme, des plans seront mis à terre entre la station Shell en face UGB et la voie des 30 mètres qui mène vers le site de recasement des Sinistrés de Guet Ndar.