Saint-Louis : Le CSE dote l’Aire Marine Protégée d’une nouvelle pirogue de surveillance

Le Centre de Suivi Écologique (CSE), sous l’égide du Pr Cheikh Mbow, a officiellement remis une pirogue à l’Aire Marine Protégée (AMP) de Saint-Louis ce jeudi 5 mars 2026 à la baie de Ouakam. Cette dotation s’inscrit dans le cadre du projet Waca-Ffem (Fonds français pour l’environnement mondial), intitulé « Solutions douces et suivi des risques côtiers au Bénin, au Sénégal et au Togo ».



L'embarcation est destinée à renforcer les capacités opérationnelles de l'AMP en matière de suivi écologique, de surveillance maritime et de gestion participative avec les communautés locales pour la valorisation durable des ressources naturelles.





Au-delà du matériel, les autorités ont profité de cette cérémonie pour lancer un appel pressant à la protection des cinq mangroves de la zone de Saint-Louis.



Ces écosystèmes, parmi les plus septentrionaux de la frange ouest-africaine, sont jugés cruciaux pour la résilience côtière face au changement climatique. Le projet Waca-Ffem réaffirme ainsi son engagement à promouvoir des solutions adaptées pour la préservation des zones fragiles en Afrique de l'Ouest.





MS/NDARINFO



