Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : Le CSE dote l’Aire Marine Protégée d’une nouvelle pirogue de surveillance

Samedi 7 Mars 2026

Saint-Louis : Le CSE dote l’Aire Marine Protégée d’une nouvelle pirogue de surveillance

Le Centre de Suivi Écologique (CSE), sous l’égide du Pr Cheikh Mbow, a officiellement remis une pirogue à l’Aire Marine Protégée (AMP) de Saint-Louis ce jeudi 5 mars 2026 à la baie de Ouakam. Cette dotation s’inscrit dans le cadre du projet Waca-Ffem (Fonds français pour l’environnement mondial), intitulé « Solutions douces et suivi des risques côtiers au Bénin, au Sénégal et au Togo ».

L'embarcation est destinée à renforcer les capacités opérationnelles de l'AMP en matière de suivi écologique, de surveillance maritime et de gestion participative avec les communautés locales pour la valorisation durable des ressources naturelles.
 

Au-delà du matériel, les autorités ont profité de cette cérémonie pour lancer un appel pressant à la protection des cinq mangroves de la zone de Saint-Louis.

Ces écosystèmes, parmi les plus septentrionaux de la frange ouest-africaine, sont jugés cruciaux pour la résilience côtière face au changement climatique. Le projet Waca-Ffem réaffirme ainsi son engagement à promouvoir des solutions adaptées pour la préservation des zones fragiles en Afrique de l'Ouest.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Conseil des ministres : Sonko supprime 19 structures pour économiser 55 milliards FCFA

04/03/2026

Grand Prix Senico 2026 : Mouhamadoul Bachir Thiam sacré champion du Sénégal

01/03/2026

Succession en Iran : Qui est Alireza Arafi, le nouveau membre du conseil de transition ?

01/03/2026

Élections locales : Ousmane Sonko confie le choix des candidats à la base de Pastef

01/03/2026

Guerre Iran-USA : 3 soldats américains tués et un porte-avions visé par des missiles

01/03/2026

Saint-Louis : Nouveau plan de circulation sur l'avenue Moustapha Malick Gaye

04/03/2026

Accusations contre Ousmane Sonko : Le procureur s'autosaisit contre Me Moussa Diop et C. O. Diagne

05/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Solidarité nationale : Maïmouna Dièye annonce la reprise des bourses de sécurité familiale

07/03/2026

Saint-Louis : Le CSE dote l’Aire Marine Protégée d’une nouvelle pirogue de surveillance

07/03/2026

Dagana : La députée Mariama Diamanka prône l'héritage de Nder pour l'égalité

07/03/2026

Saisie de stéroïdes et d'aphrodisiaques illicites : La BNLPC frappe à Thiaroye

07/03/2026

Équipe nationale du Sénégal : Malang Sarr (RC Lens) convoqué par Pape Thiaw

07/03/2026

Bassirou Diomaye FAYE : " Aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à Pastef "

07/03/2026