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Saint-Louis : Abdourahmane Diouf lance le projet COPEJ pour l'emploi des jeunes dans les métiers verts

Vendredi 8 Mai 2026 - 23:09

Saint-Louis : Abdourahmane Diouf lance le projet COPEJ pour l'emploi des jeunes dans les métiers verts

Le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Dr Abdourahmane Diouf, a procédé ce vendredi 8 mai 2026 à Saint-Louis au lancement officiel du projet Compétence professionnelle et employabilité des jeunes en environnement (COPEJ). Financée à hauteur de 24,8 millions de dollars canadiens grâce à la coopération avec le Canada, cette initiative majeure vise à former et insérer les jeunes et les femmes dans les secteurs porteurs de l'économie verte et bleue.
 

Le programme intervient dans un contexte de forte vulnérabilité climatique, marquée par l’érosion côtière et la salinisation des terres. Pour y faire face, le projet se déploie prioritairement dans les réserves de biosphère du delta du fleuve Sénégal et du delta du Saloum. Ces zones stratégiques bénéficieront d'actions concrètes de restauration des écosystèmes tout en offrant des opportunités économiques durables aux communautés locales à travers l'économie circulaire et la valorisation des ressources naturelles.

 

Le Dr Abdourahmane Diouf, s'exprimant au nom du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, a salué un partenariat exemplaire avec le gouvernement canadien et l'expertise du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Le projet repose sur trois axes fondamentaux : le développement de compétences techniques pointues, la sauvegarde de la biodiversité et la promotion d'un entrepreneuriat innovant pour la jeunesse sénégalaise.


Cette dynamique partenariale, impliquant également des institutions comme Sainte Jeanne d'Arc, le Centre de suivi écologique et le 3FPT, illustre la volonté de l'État de bâtir des territoires résilients et inclusifs. Pour le ministre, investir dans l'employabilité des jeunes et des femmes au cœur de la transition écologique constitue un levier indispensable pour la stabilité sociale et la croissance durable de la nation.
 

MS/NDARINFO
 



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