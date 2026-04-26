Saint-Louis : "Janax yi ak nit ñi", le succès d'une science qui monte sur les planches

Pour la seconde fois, la capitale du Nord a accueilli la pièce de théâtre scientifique "Janax yi ak nit ñi" (Les rongeurs et les humains). Ce spectacle, fruit d'une collaboration entre le chercheur Ambroise Dalecky (IRD) et la compagnie Gratte Noyau, s'est imposé comme un outil majeur de sensibilisation. En s'appuyant sur l'approche "One Health" (Une seule santé), l'œuvre produite par KB Ingénierie Consulting Sénégal vulgarise en langue Wolof les enjeux de santé publique et de sécurité alimentaire liés à la prolifération des rongeurs, vecteurs de 68 maladies et responsables de pertes agricoles massives (estimées à 22 000 tonnes de riz et d'oignons par an au Sénégal).





Une dynamique née de la base

Le succès de cette tournée nationale trouve son origine dans le Delta du fleuve Sénégal. « On a fait une première pièce pour les agriculteurs de 18 villages à Keur Moctar ( Mbarigot). Ce sont les cultivateurs eux-mêmes qui nous ont poussés à continuer », explique Ambroise Dalecky, chercheur au programme Biopass de l’IRD. Touché par cet encouragement, l'équipe a élargi le projet avec le soutien du Haut Conseil de la Sécurité Sanitaire One Health de la Primature.





L'objectif est désormais intersectoriel : toucher les familles, les élèves, les médecins et les environnementalistes. À Saint-Louis, la mobilisation a été forte avec la présence du district sanitaire de Richard-Toll et des éco-gardes du Parc National du Djoudj.





Le "Théâtre Forum" : un pont entre science et société

L'originalité de la démarche réside dans l'utilisation du Théâtre Forum, un média interactif qui libère la parole. Clara Therville, chercheuse en science de la durabilité à l'IRD, souligne la puissance de cet outil : « Cette scène sert au "waxtaan". L'idée est d'aller discuter sur ce que signifient des sujets comme la relocalisation pour l'avenir des gens, leurs enfants et leur identité. Le théâtre forum engage un véritable dialogue entre la science et la communauté ». En mettant en scène des connaissances issues d'enquêtes de terrain, les chercheurs permettent aux populations de s'approprier les savoirs de manière vivante.





Un danger qui "dépasse l'entendement"

Face à la menace, l'unité est la seule solution. Pour Khalidou Ba, producteur de KB Ingénierie Consulting Sénégal, la menace des rongeurs est sous-estimée : « Ils vivent là où vivent les hommes. Un rongeur peut avoir plus d’une vingtaine de petits tous les trois mois. C’est un danger permanent pour l’agriculture et la santé ». L'approche intersectorielle prônée par le spectacle vise à éviter la lutte en ordre dispersé. « Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre seul dans son coin, c'est en s'unissant que des solutions peuvent émerger », conclut Ambroise Dalecky.





