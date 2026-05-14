NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée

Saint-Louis : La CEDEAO offre une pirogue écologique et des équipements aux Éco-Gardes de Khor

Jeudi 14 Mai 2026 - 11:14

Saint-Louis : La CEDEAO offre une pirogue écologique et des équipements aux Éco-Gardes de Khor

La Représentante-résidente de la CEDEAO au Sénégal, Mme Zelma Nobre-Fassinou, a officiellement remis ce mercredi un lot d'équipements nautiques — comprenant une pirogue en fibre de verre, un moteur et des gilets — au GIE des Éco-Gardes de Khor. Ce geste fort vient soutenir une initiative locale inédite où des femmes "Bajenu Gokh" et des jeunes engagés ont réussi le pari de transformer une ancienne décharge sauvage en un environnement sain, désormais prêt à accueillir des activités d'éco-tourisme.
 

Ce projet structurant vise à la fois la protection de la biodiversité et l'autonomisation économique. Grâce à cette pirogue écologique, les bénéficiaires pourront mener des missions de surveillance régulières dans la mangrove, un écosystème vital mais fortement agressé par les activités humaines. En parallèle, l'exploitation touristique de l'embarcation permettra de générer des revenus directs pour les familles du quartier, créant ainsi un modèle de développement circulaire et durable.

 

Un levier pour l'économie verte locale

 

Pour Fara Boubacar Sarre, Président des Éco-Gardes de Khor, cet appui de la CEDEAO est une reconnaissance du travail de terrain abattu depuis un an. L'objectif est désormais de faire découvrir aux Saint-Louisiens et aux visiteurs les richesses cachées de la forêt de mangrove tout en les sensibilisant à la nécessité de sa préservation. Cette démarche pédagogique s'inscrit dans une volonté de sauvegarder ce patrimoine naturel pour les générations futures.
 

En se déplaçant personnellement à Saint-Louis malgré ses nombreuses charges, Mme Zelma Nobre-Fassinou a réaffirmé la place centrale des femmes dans l'économie sénégalaise. Cette pirogue en fibre de verre, plus résistante et respectueuse de l'environnement que les modèles traditionnels, symbolise l'ambition de la CEDEAO d'accompagner des projets concrets, proches des populations, où la protection de la nature devient un moteur de croissance sociale.
 




Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026

Hajj 2026 : décollage du premier vol à l'AIBD, le Sénégal lance son opération record

08/05/2026

Sommet « Africa Forward » : Ousmane Sonko lance la délégation sénégalaise vers Nairobi

10/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Saint-Louis : La CEDEAO offre une pirogue écologique et des équipements aux Éco-Gardes de Khor

14/05/2026

African Lion 2026 : Le corps de la deuxième soldate américaine retrouvé après 10 jours de recherches

14/05/2026

Prise en charge des brûlures : L'État lance la construction d'un centre spécialisé à 15 milliards FCFA

14/05/2026

Thiès : Accusé de viol sur sa nièce de 12 ans, R. Diouf est acquitté après quatre ans de prison

14/05/2026

Brigade de Keur Massar : Un agent commercial placé sous mandat de dépôt

14/05/2026

Gambie : Le CEMGA Amiral Wade salue l'engagement du détachement sénégalais pour la sécurité sous-régionale

14/05/2026