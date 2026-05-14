Saint-Louis : La CEDEAO offre une pirogue écologique et des équipements aux Éco-Gardes de Khor

La Représentante-résidente de la CEDEAO au Sénégal, Mme Zelma Nobre-Fassinou, a officiellement remis ce mercredi un lot d'équipements nautiques — comprenant une pirogue en fibre de verre, un moteur et des gilets — au GIE des Éco-Gardes de Khor. Ce geste fort vient soutenir une initiative locale inédite où des femmes "Bajenu Gokh" et des jeunes engagés ont réussi le pari de transformer une ancienne décharge sauvage en un environnement sain, désormais prêt à accueillir des activités d'éco-tourisme.





Ce projet structurant vise à la fois la protection de la biodiversité et l'autonomisation économique. Grâce à cette pirogue écologique, les bénéficiaires pourront mener des missions de surveillance régulières dans la mangrove, un écosystème vital mais fortement agressé par les activités humaines. En parallèle, l'exploitation touristique de l'embarcation permettra de générer des revenus directs pour les familles du quartier, créant ainsi un modèle de développement circulaire et durable.







Un levier pour l'économie verte locale

Pour Fara Boubacar Sarre, Président des Éco-Gardes de Khor, cet appui de la CEDEAO est une reconnaissance du travail de terrain abattu depuis un an. L'objectif est désormais de faire découvrir aux Saint-Louisiens et aux visiteurs les richesses cachées de la forêt de mangrove tout en les sensibilisant à la nécessité de sa préservation. Cette démarche pédagogique s'inscrit dans une volonté de sauvegarder ce patrimoine naturel pour les générations futures.





En se déplaçant personnellement à Saint-Louis malgré ses nombreuses charges, Mme Zelma Nobre-Fassinou a réaffirmé la place centrale des femmes dans l'économie sénégalaise. Cette pirogue en fibre de verre, plus résistante et respectueuse de l'environnement que les modèles traditionnels, symbolise l'ambition de la CEDEAO d'accompagner des projets concrets, proches des populations, où la protection de la nature devient un moteur de croissance sociale.



