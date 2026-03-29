1 293 civils et 265 véhicules militaires pour le défilé du 4 avril à Thiès

La ville de Thiès s'apprête à accueillir les célébrations officielles du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Pour cette édition 2026, la fête nationale de l'indépendance est délocalisée dans la "cité du rail", où 1 293 personnes issues de vingt-cinq formations civiles défileront devant le président de la République. Le colonel El Hadji Oumar Faye, commandant de la Zone militaire numéro 7, a détaillé samedi le dispositif exceptionnel mis en place après une répétition générale réussie.





Le programme des festivités débutera dès le 3 avril au soir par une retraite aux flambeaux. Trois circuits simultanés partiront des communes de Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-Ouest pour converger vers la gouvernance. Cette parade nocturne sera animée par la Musique principale des forces armées et celle de la police nationale, accompagnée par des mouvements de jeunesse et l'escadron monté de la Gendarmerie.





La journée du 4 avril sera marquée par une prise d'armes solennelle suivie d'un impressionnant défilé civil et militaire. Outre les 25 formations civiles représentant des écoles et des structures professionnelles, le volet militaire déploiera des moyens techniques d'envergure. Le défilé motorisé mobilisera 265 véhicules et engins blindés, 106 motards et 13 squads. La dimension technologique sera renforcée par un défilé aérien composé de 11 aéronefs de différents types, ainsi qu'une revue navale incluant quatre embarcations.





L'arrivée du chef de l'État est prévue à 9h30 pour le lancement officiel de la cérémonie, qui devrait s'achever aux alentours de midi. Cette délocalisation à Thiès souligne la volonté de décentraliser les grands rendez-vous républicains, tout en mettant à l'honneur l'excellence des forces de défense et de sécurité à travers une parade terrestre, aérienne et maritime complète.





MS/NDARINFO



