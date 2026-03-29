Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

1 293 civils et 265 véhicules militaires pour le défilé du 4 avril à Thiès

Dimanche 29 Mars 2026 - 06:49

1 293 civils et 265 véhicules militaires pour le défilé du 4 avril à Thiès

La ville de Thiès s'apprête à accueillir les célébrations officielles du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Pour cette édition 2026, la fête nationale de l'indépendance est délocalisée dans la "cité du rail", où 1 293 personnes issues de vingt-cinq formations civiles défileront devant le président de la République. Le colonel El Hadji Oumar Faye, commandant de la Zone militaire numéro 7, a détaillé samedi le dispositif exceptionnel mis en place après une répétition générale réussie.
 

Le programme des festivités débutera dès le 3 avril au soir par une retraite aux flambeaux. Trois circuits simultanés partiront des communes de Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-Ouest pour converger vers la gouvernance. Cette parade nocturne sera animée par la Musique principale des forces armées et celle de la police nationale, accompagnée par des mouvements de jeunesse et l'escadron monté de la Gendarmerie.
 

La journée du 4 avril sera marquée par une prise d'armes solennelle suivie d'un impressionnant défilé civil et militaire. Outre les 25 formations civiles représentant des écoles et des structures professionnelles, le volet militaire déploiera des moyens techniques d'envergure. Le défilé motorisé mobilisera 265 véhicules et engins blindés, 106 motards et 13 squads. La dimension technologique sera renforcée par un défilé aérien composé de 11 aéronefs de différents types, ainsi qu'une revue navale incluant quatre embarcations.
 

L'arrivée du chef de l'État est prévue à 9h30 pour le lancement officiel de la cérémonie, qui devrait s'achever aux alentours de midi. Cette délocalisation à Thiès souligne la volonté de décentraliser les grands rendez-vous républicains, tout en mettant à l'honneur l'excellence des forces de défense et de sécurité à travers une parade terrestre, aérienne et maritime complète.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

« No Kings Day » 2026 : Des millions d'Américains défient Donald Trump dans la rue

29/03/2026

1 293 civils et 265 véhicules militaires pour le défilé du 4 avril à Thiès

29/03/2026

Menace des Houthis en mer Rouge : vers une nouvelle flambée des prix du pétrole ?

29/03/2026

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye lance la Semaine de la jeunesse à Thiès ce 30 mars

29/03/2026

Ousmane Sonko annonce un « Terra Meeting » à Paris en avril

29/03/2026

Emploi : l’ANSD lance un vaste appel à candidatures pour le recrutement de 288 agents

28/03/2026
SERVICES
Articles les plus lus

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Digitalisation : la plateforme "e-senegal.sn" franchit la barre des 95 000 inscrits

28/03/2026

Administration numérique : Ousmane Sonko lance le guichet unique sur téléphone portable

24/03/2026

Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU rejetée faute de consensus

27/03/2026

Sommet de Madrid : signature de six accords majeurs entre le Sénégal et l'Espagne

26/03/2026

3 421 retraits en une nuit : Les GAB de Dakar, Thiès et Kaolack vidés par des pirates

25/03/2026