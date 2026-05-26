Séance plénière : Une salve d'ovations de la majorité accompagne le vote d'El Malick Ndiaye.

L’Assemblée nationale a officiellement acté l'installation d’Ousmane Sonko en tant que député du peuple ce mardi 26 mai 2026. Cette étape décisive, survenue au cours de la séance plénière ouverte à la place Soweto, marque le retour de l'ancien Premier ministre au sein de l'hémicycle. Ce processus a enclenché les opérations de vote visant à élire le nouveau président de l'institution parlementaire.





Le moment fort de cette session électorale a été marqué par l'accomplissement du devoir civique du député El Malick Ndiaye. Au moment où le président sortant s'est avancé vers l'urne pour déposer son enveloppe dans le cadre du scrutin pour le perchoir, les députés du groupe majoritaire PASTEF lui ont réservé une salve d'ovations spontanée et prolongée. Cette standing ovation de la majorité parlementaire est venue saluer le geste de retrait de leur collègue.





Témoin de cet hommage appuyé, Ousmane Sonko, fraîchement réintégré dans ses fonctions législatives, s'est également levé de son siège pour adresser des salutations chaleureuses et solennelles à El Malick Ndiaye. Ce dernier avait présenté sa démission officielle de la présidence de l’Assemblée nationale quarante-huit heures auparavant, un acte politique stratégique destiné à permettre l’installation de la tête de liste majoritaire sur le fauteuil présidentiel de la deuxième institution de la République.





La plénière poursuit actuellement le dépouillement des suffrages sous une haute attention médiatique et politique. Ce passage de témoin, caractérisé par une forte cohésion affichée par les parlementaires du camp présidentiel, pose la première pierre de la nouvelle architecture institutionnelle du pays, alors que les débats autour de la régularité juridique des procédures continuent de polariser la scène nationale.





MS/NDARINFO





