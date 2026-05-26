Assemblée nationale : Le député Cheikh Bara Ndiaye échappe à une arrestation

Le député Cheikh Bara Ndiaye, a échappé de peu à une tentative d’arrestation ce mardi 26 mai 2026 au matin, au sein même de l’Assemblée nationale. Cet incident d'une rare gravité est survenu quelques minutes seulement après la clôture du scrutin officiel ayant acté le plébiscite d'Ousmane Sonko à la présidence de la chambre législative, plongeant l'hémicycle de la place Soweto dans une situation de vive tension et de confusion générale.





L’alerte a été initialement donnée par le parlementaire lui-même sur ses plateformes numériques privées. Dénonçant une agression frontale contre son statut d'élu du peuple, Cheikh Bara Ndiaye a publié un message accusant directement le sommet de l'État : « Diomaye Faye a envoyé la Section de Recherches m’arrêter à l’Assemblée nationale. C’est une violation de la loi. J’y ferai face ». L'arrivée des éléments en civil de la Gendarmerie nationale a immédiatement provoqué une levée de boucliers de la part de ses collègues députés.





Face à la volonté des enquêteurs de procéder à son interpellation, une chaîne de solidarité s'est rapidement organisée dans les couloirs du Parlement. Épaulé par les militants de sa formation et plusieurs parlementaires du bloc majoritaire, Cheikh Bara Ndiaye a réussi à se soustraire à l'action des forces de l'ordre. Le député a été exfiltré et s'est barricadé au premier étage du bâtiment, trouvant refuge dans les locaux sécurisés du secrétariat de l'institution.





Bien qu’aucune notification officielle du Procureur de la République n’ait encore précisé les motifs juridiques de cette intervention, la procédure semble liée aux récentes sorties médiatiques de l'élu. Connu pour ses critiques acerbes contre l’entourage du président Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Bara Ndiaye avait affirmé à la télévision détenir des preuves de la présence d’une somme de 100 milliards de francs CFA sur un compte privé appartenant au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Un document qualifié de faux et formellement démenti la veille par la direction d'Ecobank Sénégal.





MS/NDARINFO



