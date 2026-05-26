NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
  

Assemblée nationale : Le député Cheikh Bara Ndiaye échappe à une arrestation

Mardi 26 Mai 2026

Assemblée nationale : Le député Cheikh Bara Ndiaye échappe à une arrestation

Le député Cheikh Bara Ndiaye, a échappé de peu à une tentative d’arrestation ce mardi 26 mai 2026 au matin, au sein même de l’Assemblée nationale. Cet incident d'une rare gravité est survenu quelques minutes seulement après la clôture du scrutin officiel ayant acté le plébiscite d'Ousmane Sonko à la présidence de la chambre législative, plongeant l'hémicycle de la place Soweto dans une situation de vive tension et de confusion générale.


L’alerte a été initialement donnée par le parlementaire lui-même sur ses plateformes numériques privées. Dénonçant une agression frontale contre son statut d'élu du peuple, Cheikh Bara Ndiaye a publié un message accusant directement le sommet de l'État : « Diomaye Faye a envoyé la Section de Recherches m’arrêter à l’Assemblée nationale. C’est une violation de la loi. J’y ferai face ». L'arrivée des éléments en civil de la Gendarmerie nationale a immédiatement provoqué une levée de boucliers de la part de ses collègues députés.
 

Face à la volonté des enquêteurs de procéder à son interpellation, une chaîne de solidarité s'est rapidement organisée dans les couloirs du Parlement. Épaulé par les militants de sa formation et plusieurs parlementaires du bloc majoritaire, Cheikh Bara Ndiaye a réussi à se soustraire à l'action des forces de l'ordre. Le député a été exfiltré et s'est barricadé au premier étage du bâtiment, trouvant refuge dans les locaux sécurisés du secrétariat de l'institution.
 

Bien qu’aucune notification officielle du Procureur de la République n’ait encore précisé les motifs juridiques de cette intervention, la procédure semble liée aux récentes sorties médiatiques de l'élu. Connu pour ses critiques acerbes contre l’entourage du président Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Bara Ndiaye avait affirmé à la télévision détenir des preuves de la présence d’une somme de 100 milliards de francs CFA sur un compte privé appartenant au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Un document qualifié de faux et formellement démenti la veille par la direction d'Ecobank Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
À LIRE AUSSI

Assemblée nationale : Le député Cheikh Bara Ndiaye échappe à une arrestation

26/05/2026

Affaire Cheikh Diba : Ecobank dément formellement les relevés partagés.

26/05/2026

Première déclaration : Ousmane Sonko félicite le Premier ministre mais jette un pavé dans la mare

26/05/2026

Séance plénière : Une salve d'ovations de la majorité accompagne le vote d'El Malick Ndiaye.

26/05/2026

Succession d'El Malick Ndiaye : le plan de la majorité pour installer l'ex-PM à la tête du Parlement.

26/05/2026

Crise du perchoir : Bassirou Diomaye Faye saisit le Conseil constitutionnel.

26/05/2026

Dakar : L’Assemblée nationale non barricadée, démenti des rumeurs de blocus sécuritaire

26/05/2026
Recherche
Recherche avancée
NDARINFO +
LES PLUS LUS

Qui est Ahmadou Al Amine Lô, le nouveau premier ministre du Sénégal ?

25/05/2026

Fonction publique : un accès à l'achat en plusieurs fois pour près de 190 000 agents de l'État

19/05/2026

Éducation : le plaidoyer d'Adama Kane Diallo pour de nouvelles écoles à Saint-Louis

21/05/2026

Assemblée nationale : Ousmane Sonko pourrait réintégrer son siège de député

24/05/2026

Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale ? La vidéo qui met fin au débat

24/05/2026

Foirails de Saint-Louis : Forte activité de marchandage et lenteur des ventes

20/05/2026