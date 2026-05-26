Première déclaration : Ousmane Sonko félicite le Premier ministre mais jette un pavé dans la mare

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a créé une forte sensation politique lors de sa toute première allocution officielle depuis le perchoir ce mardi 26 mai 2026. Tout en adressant ses félicitations au nouveau Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, nommé la veille par le chef de l’État, le leader du parti majoritaire a révélé qu'aucune concertation n'avait associé sa formation politique, le PASTEF, à ce choix stratégique ni à la composition du futur attelage gouvernemental.





Il a débuté son intervention en saluant les compétences techniques du nouveau locataire de la Primature, rappelant les liens professionnels étroits qui les unissent au sein de l'administration publique.



« Je connais personnellement le Premier ministre que j'ai fait nommer Secrétaire général du Gouvernement, avec qui j'ai cheminé et abattu un travail colossal au niveau du référentiel. C'est un travailleur acharné, un homme compétent et dévoué », a souligné Ousmane Sonko, tout en concédant l'existence de divergences de vues sur certaines questions spécifiques.





Derrière ces félicitations d'usage, le chef du Parlement a immédiatement posé les jalons d'un recadrage institutionnel majeur, mettant en exergue les règles de fonctionnement devant régir un régime s'appuyant sur une assise parlementaire claire. Selon son analyse, une majorité parlementaire stable et triomphante à l'hémicycle doit impérativement être impliquée et associée aux grandes orientations logistiques et humaines de l'Exécutif.





Constatant le manque d'ouverture des dernières heures, Ousmane Sonko a formellement lancé un appel au dialogue en direction du sommet de l'État pour aplanir les différends de méthode. Il exhorte le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à ouvrir des discussions directes avec la direction du PASTEF.





MS/NDARINFO





