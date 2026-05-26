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Assemblée nationale : Le message de rassemblement d'Ousmane Sonko et son hommage appuyé à Ismaïla Wone

Mardi 26 Mai 2026

Assemblée nationale : Le message de rassemblement d'Ousmane Sonko et son hommage appuyé à Ismaïla Wone

Le nouveau président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a délivré son premier message officiel de rassemblement et de reconnaissance devant la représentation nationale ce mardi 26 mai 2026. Élu un peu plus tôt avec une écrasante majorité de 132 voix, le chef du Parlement a tenu à s'adresser directement aux députés issus des rangs de l'opposition ayant fait le choix de soutenir sa candidature, affirmant solennellement que cette marque de confiance transpartisane l’« engage » pleinement dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités républicaines.
 

S'exprimant depuis la tribune officielle de la place Soweto, le président de la deuxième institution du pays a délimité la feuille de route politique et déontologique qui guidera sa gouvernance législative. « Cette confiance me lie. Aujourd’hui, vous me donnez plus que jamais les moyens insoumis et institutionnels d’exercer notre rôle de gardien vigilant de notre République », a-t-il déclaré face aux parlementaires. Ousmane Sonko a promis d'user des prérogatives attachées au perchoir avec une fermeté constante et un sens élevé de la responsabilité institutionnelle.
 

Cette allocution d'installation a également été marquée par une séquence à forte charge émotionnelle et humaine. Le président de l’institution parlementaire a tenu à rendre un hommage appuyé et public à son suppléant, l’honorable Ismaïla Wone, qui lui a permis de siéger à nouveau en libérant son siège à l'hémicycle. Le qualifiant publiquement d’« ami et frère », Ousmane Sonko a salué la trajectoire d'un compagnon de route de premier plan au sein de l'appareil politique du parti majoritaire.
 

Le chef du Parlement a mis en avant la constance de leur relation militante en saluant un engagement de plus d'une décennie. « Depuis plus de dix ans que nous cheminons, tu as toujours fait preuve, en toutes circonstances, d’une loyauté absolue, d’un désintéressement rare et d’une abnégation totale », a-t-il souligné avec insistance. Il a conclu ce volet en affirmant que cette amitié sincère subsisterait au-delà des contingences politiques, la décrivant comme l'un des biens les plus précieux que l'engagement public lui ait offert.
 

MS/NDARINFO
 

 



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