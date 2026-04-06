Diamaguène Sicap-Mbao : La police démantèle un réseau de trafic de drogue

Le Commissariat d'arrondissement de Diamaguène Sicap-Mbao, sous la direction du commissaire Cheikh Tidiane Diallo, a réussi un important coup de filet dans le milieu du trafic de stupéfiants. Un réseau de vente de chanvre indien a été démantelé dans le quartier de Sicap-Mbao suite à l'exploitation d'un renseignement précis.

L'opération a visé le domicile de M. Guèye, un artiste de 38 ans identifié comme le cerveau du réseau. La perquisition a permis de saisir un kilogramme de chanvre indien, ainsi que plusieurs cornets, un joint, des couteaux et du matériel de conditionnement. Trois autres individus, tous issus du milieu artistique et musical, ont été interpellés sur les lieux : P.D. Tine (24 ans), K. Ndiaye (38 ans) et P.S. Mbaye (20 ans).





Lors de son audition, M. Guèye a reconnu la propriété de la drogue saisie, tandis que ses acolytes ont admis être de simples consommateurs. Les quatre suspects ont été déférés vendredi dernier devant le procureur Saliou Dicko pour répondre des faits de trafic et de consommation de stupéfiants.





MS/NDARINFO



