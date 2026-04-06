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e-Sénégal de nouveau opérationnelle : fin de l'incident technique

Lundi 6 Avril 2026 - 10:46

e-Sénégal de nouveau opérationnelle : fin de l'incident technique

La société nationale Sénégal Numérique SA (SENUM) annonce le rétablissement complet de la plateforme e-Sénégal après plusieurs jours d'interruption. L'indisponibilité du service, survenue le 1er avril dernier, était consécutive à un incident technique majeur au sein de l'infrastructure d'hébergement, impactant simultanément plusieurs plateformes de l'État.
 

Pour remédier à cette panne, une intervention technique approfondie a été mobilisée 24h/24 durant quatre jours par les équipes de SENUM, appuyées par des partenaires d'infrastructures et des experts. La direction assure que la plateforme est désormais pleinement opérationnelle et que des efforts continus seront maintenus pour renforcer sa robustesse et sa performance.
 

Tout en remerciant les usagers pour leur patience, Sénégal Numérique invite les citoyens rencontrant des difficultés résiduelles à contacter le service d'assistance (helpdesk) par téléphone ou par mail.
 

MS/NDARINFO
 



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