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Thiès : Hommage solennel aux six policiers tués en 1994 lors d'une cérémonie de rebaptisation

Lundi 6 Avril 2026 - 06:41

Thiès : Hommage solennel aux six policiers tués en 1994 lors d'une cérémonie de rebaptisation

 Le Camp du Groupement mobile d’intervention (GMI) de Thiès, historiquement connu sous le nom de Camp Tropical, a été officiellement rebaptisé « Camp des Martyrs du 16 février 1994 ». La cérémonie, présidée par le directeur général de la Police nationale (DGPN), Mame Seydou Ndour, s'est tenue ce samedi en marge des festivités délocalisées du 66e anniversaire de l'indépendance, en présence du ministre de l’Intérieur Bamba Cissé.
 

Cette décision hautement symbolique vise à pérenniser la mémoire des six fonctionnaires de police tombés lors des violents affrontements survenus à Dakar en 1994. « Ce geste témoigne de notre volonté de pérenniser la mémoire de nos collègues disparus dans l’accomplissement de leur mission », a déclaré Mame Seydou Ndour, soulignant que ce nouveau nom rappellera de façon permanente aux agents l'exigence de leur métier et le sens du sacrifice.
 

La cérémonie a également été marquée par la remise de 15 décorations à des agents, sous-officiers et officiers, dont 12 médailles d’honneur de la Police et trois distinctions au rang de chevalier. Le DGPN a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement de l'institution à garantir la sécurité des prochains Jeux olympiques de la jeunesse, événement international majeur pour le rayonnement du Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


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