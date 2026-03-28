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Affaire Macky Sall à l’ONU : « Le Sénégal mérite mieux », assène Tahirou Sarr contre le gouvernement

Samedi 28 Mars 2026 - 05:39

Affaire Macky Sall à l’ONU : « Le Sénégal mérite mieux », assène Tahirou Sarr contre le gouvernement

Le leader politique Tahirou Sarr a de nouveau vigoureusement critiqué l'exécutif sénégalais suite au refus des autorités de soutenir la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations unies. Selon le président du mouvement nationaliste, cette posture diplomatique affaiblit le prestige du pays sur la scène internationale, affirmant avec force que « le Sénégal mérite mieux » que des querelles de clocher transportées dans les instances mondiales.
 

Pour Tahirou Sarr, la décision du gouvernement de se désolidariser de la note verbale introduite par le Burundi à l'Union africaine (UA) relève d'une « diplomatie de ressentiment ». Il estime que l'État devrait prioriser le rayonnement du drapeau national à travers ses fils, au-delà des divergences politiques profondes qui marquent la transition entre l'ancien et le nouveau régime. Cette sortie intervient dans un contexte de vifs débats à Dakar, où une partie de l'opinion s'interroge sur la cohérence entre le discours panafricaniste des nouvelles autorités et le rejet d'une candidature africaine de premier plan.
 

Cette nouvelle charge de Tahirou Sarr accentue la pression médiatique sur le ministère des Intégrations africaines et des Affaires étrangères, alors que le Sénégal tente de définir sa nouvelle doctrine diplomatique sous l'ère de la rupture.
 

MS/NDARINFO
 


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