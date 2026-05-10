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Sommet « Africa Forward » : Ousmane Sonko lance la délégation sénégalaise vers Nairobi

Dimanche 10 Mai 2026 - 13:43

Sommet « Africa Forward » : Ousmane Sonko lance la délégation sénégalaise vers Nairobi

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce matin la cérémonie officielle de départ de la délégation sénégalaise en partance pour Nairobi. Ce sommet de haut niveau, intitulé « Africa Forward », se tient jusqu’au 13 mai 2026 au Kenya et réunit des chefs d’État, des bailleurs de fonds ainsi que des acteurs majeurs du secteur privé.


Le président Bassirou Diomaye Faye, déjà sur place, sera rejoint par une équipe ministérielle et des experts financiers pour porter une voix de rupture sur la scène internationale.

 

Avant l’embarquement, le chef du Gouvernement a martelé une ligne directrice sans ambiguïté, fidèle au projet de souveraineté nationale : « Nous allons à Nairobi pour défendre une ligne claire : pas de développement sans souveraineté, pas de souveraineté sans financement autonome ».


Pour Dakar, il ne s'agit plus seulement de participer, mais de peser sur la redéfinition des mécanismes de financement du continent, en mettant fin aux conditionnalités jugées asphyxiantes pour les économies africaines.



Le sommet « Africa Forward » inaugure un format inédit de discussions entre le continent africain et la France. Les débats porteront sur des sujets brûlants tels que la restructuration de la dette, le financement des infrastructures structurantes, la transition énergétique et les enjeux de paix.


Le Sénégal entend promouvoir des partenariats public-privé (PPP) plus équilibrés, permettant de mobiliser des ressources tout en préservant la liberté de choix stratégiques du pays.


MS/NDARINFO
 



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