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Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

Samedi 16 Mai 2026 - 10:00

Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

Le salon d'Ousmane Sonko à la Cité Keur Gorgui s'est transformé en un véritable quartier général politique ce vendredi 15 mai 2026. À moins de trois semaines du premier congrès national de PASTEF fixé au 6 juin 2026, le leader des Patriotes a convoqué son état-major pour une réunion stratégique cruciale. Autour de la table, les figures clés du régime et du parti ont répondu présentes, notamment El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Daouda Ngom et Ayib Daffé.


L'objectif de ce conclave à huis clos était clair : sonner la mobilisation générale et verrouiller l'appareil politique autour du noyau dur à l'approche de ce tournant décisif.
 

Les discussions, relayées par L’Observateur, ont principalement porté sur la restructuration profonde du parti au pouvoir ainsi que sur l’organisation logistique et politique du congrès. Si la ville de Diamniadio est fortement pressentie pour accueillir l'événement, les véritables enjeux se situent en coulisses.


Ousmane Sonko veut formaliser les réorganisations internes entamées en avril dernier, qui ont vu la nomination de quatre vice-présidents et le repositionnement des fidèles historiques. Le Premier ministre entend bâtir une structure plus lisible, plus disciplinée et capable de soutenir efficacement l'action gouvernementale face aux urgences économiques du pays.

 

Pour illustrer cette nouvelle phase de reconquête sur le terrain, Ousmane Sonko a lancé une consigne claire à ses lieutenants à travers une expression wolof lourde de sens : « Yokk thiéré doli gnekh » (renforcer la quantité et ajouter de la sauce), appelant à densifier massivement la dynamique du mouvement. Le mot d'ordre est désormais d'investir toutes les localités du Sénégal, y compris les zones les plus reculées, pour remobiliser la base militante. À la sortie de la rencontre, El Malick Ndiaye a affiché un optimisme total sur les réseaux sociaux, évoquant « de belles perspectives sous le signe de la souveraineté », signe que PASTEF s'apprête à faire une démonstration de force politique inédite depuis son accession au pouvoir.

 

MS/NDARINFO

 



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