NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

PETROGÉNIE 2026 : le Lycée Rawane Ngom s’impose à la phase éliminatoire de l’IEF Saint-Louis Département

Samedi 16 Mai 2026 - 12:39

PETROGÉNIE 2026 : le Lycée Rawane Ngom s’impose à la phase éliminatoire de l’IEF Saint-Louis Département

Le Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis a vibré au rythme de la science et de l'émulation intellectuelle ce mardi 12 mai 2026. L'établissement a accueilli la phase éliminatoire du concours PETROGÉNIE pour le compte de l’IEF de Saint-Louis Département. Initiée par PETROSEN Holding, cette compétition d'excellence a réuni plusieurs lycées de la région autour de thématiques stratégiques axées sur le pétrole, le gaz, les sciences et l’innovation technologique, offrant des confrontations de haut niveau devant un public de camarades et d'encadreurs survoltés.

 

Les quarts de finale ont immédiatement donné le ton de cette journée de compétition. Le Lycée Tassinère a ouvert le bal en éliminant le CP El Hadji Adama Dieye sur le score de 160 points contre 120, tandis que le Lycée Rao dictait sa loi face au Lycée Fass par 210 points contre 110. Dans la seconde moitié du tableau, l’IPM Boudiouck a pris le dessus sur le Lycée Ndiawdoune avec 160 points contre 130, alors que le futur vainqueur, le Lycée Rawane Ngom, signait une entrée fracassante en écartant le Lycée Gandon par 220 points contre 140.

 

En demi-finales, le Lycée Rao a surclassé le Lycée Tassinère avec un score sans appel de 220 points contre 90. La seconde affiche a été nettement plus indécise et haletante, voyant le Lycée Rawane Ngom arracher son ticket pour la finale d'un souffle face à l'IPM Boudiouck sur le score serré de 190 à 180.


La grande finale a tenu toutes ses promesses en opposant deux forces majeures du tournoi. Au terme d’un duel intellectuel intense et très disputé, le Lycée Rawane Ngom a définitivement assis sa suprématie en battant le Lycée Rao par 220 points contre 180. Grâce à ce prestigieux sacre, le Lycée Rawane Ngom représentera fièrement l’IEF Saint-Louis Département lors de la phase régionale du concours PETROGÉNIE 2026.
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

Sommet « Africa Forward » : Ousmane Sonko lance la délégation sénégalaise vers Nairobi

10/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

267 migrants abandonnés en Mauritanie : le convoyeur arrêté à Rosso face au Pool Judiciaire Financier

16/05/2026

PETROGÉNIE 2026 : le Lycée Rawane Ngom s’impose à la phase éliminatoire de l’IEF Saint-Louis Département

16/05/2026

"Je n'ai pas été épinglé !", déclare le ministre Mabouba Diagne qui annonce une plainte.

16/05/2026

Tahirou Sarr exige le blocage des frontières plutôt que le déguerpissement des ponts.

16/05/2026

Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

16/05/2026