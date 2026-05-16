"Je n'ai pas été épinglé !", déclare le ministre Mabouba Diagne qui annonce une plainte.









"Hier, une quinzaine de journaux ont parlé malhonnêtement de moi. Le marché dont il est question date de 2004. Je n’étais pas encore ministre, je n’ai pas signé, la Cour des comptes ne m’a pas épinglé", a-t-il indiqué. " Des personnes malintentionnées ont essayé de me cibler. J’ai décidé de porter plainte et elle sera déposée ce matin ", a ajouté le ministre lors de la visite d'une exploitation familiale.





Le rapport de la Cour des comptes, qui a servi de prétexte à cette confusion médiatique, jette en réalité une lumière crue sur les pratiques financières de l'ancien régime entre 2018 et 2024 au sein du ministère en charge de l'Agriculture. Les magistrats y ont mis à nu un système caractérisé par de graves irrégularités, à commencer par l'immobilisation injustifiée de 1,6 milliard de francs CFA dans un compte-relais à La Banque Agricole (LBA). Ce gel de capitaux publics a suscité de vives critiques de la part des contrôleurs de l'État, qui pointent du doigt un sérieux manque d'efficacité dans le financement et le suivi des ressources issues de la cession du matériel agricole subventionné.





Le volet le plus lourd du document comptable cible directement l'ancien Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement (DAGE) du ministère, Mamadou Lamine Diouf. Ce dernier est épinglé pour avoir exécuté des d’importantes dépenses sans qu'elles ne soient assignées à un comptable public, ni autorisées par une régie d'avance, en violation flagrante du décret portant règlement général sur la comptabilité publique.





Plus grave encore, malgré les demandes répétées des magistrats durant l'instruction, l'ex-DAGE a été incapable de produire le moindre justificatif pour des dépenses atteignant la somme de 2 169 458 931 francs CFA. Face à ce gouffre financier, la Cour des comptes a formellement sommé l'actuelle direction du ministère d'instaurer une vérification régulière via l'Inspection interne et d'exiger un respect scrupuleux du Code des marchés publics.





MS/NDARINFO

Visé par une vague d'articles de presse qu'il qualifie de malhonnêtes, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE), Mabouba Diagne , a tenu à rétabli les faits."Hier, une quinzaine de journaux ont parlé malhonnêtement de moi. Le marché dont il est question date de 2004. Je n’étais pas encore ministre, je n’ai pas signé, la Cour des comptes ne m’a pas épinglé", a-t-il indiqué. " Des personnes malintentionnées ont essayé de me cibler. J’ai décidé de porter plainte et elle sera déposée ce matin ", a ajouté le ministre lors de la visite d'une exploitation familiale.Le rapport de la Cour des comptes, qui a servi de prétexte à cette confusion médiatique, jette en réalité une lumière crue sur les pratiques financières de l'ancien régime entre 2018 et 2024 au sein du ministère en charge de l'Agriculture. Les magistrats y ont mis à nu un système caractérisé par de graves irrégularités, à commencer par l'immobilisation injustifiée de 1,6 milliard de francs CFA dans un compte-relais à La Banque Agricole (LBA). Ce gel de capitaux publics a suscité de vives critiques de la part des contrôleurs de l'État, qui pointent du doigt un sérieux manque d'efficacité dans le financement et le suivi des ressources issues de la cession du matériel agricole subventionné.Le volet le plus lourd du document comptable cible directement l'ancien Directeur de l'Administration générale et de l'Équipement (DAGE) du ministère, Mamadou Lamine Diouf. Ce dernier est épinglé pour avoir exécuté des d’importantes dépenses sans qu'elles ne soient assignées à un comptable public, ni autorisées par une régie d'avance, en violation flagrante du décret portant règlement général sur la comptabilité publique.Plus grave encore, malgré les demandes répétées des magistrats durant l'instruction, l'ex-DAGE a été incapable de produire le moindre justificatif pour des dépenses atteignant la somme de 2 169 458 931 francs CFA. Face à ce gouffre financier, la Cour des comptes a formellement sommé l'actuelle direction du ministère d'instaurer une vérification régulière via l'Inspection interne et d'exiger un respect scrupuleux du Code des marchés publics.MS/NDARINFO