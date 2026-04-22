Affaire Pape Cheikh DIallo : Le journaliste Souleymane Fatou Ndao arrêté par la Brigade de Recherches

La Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à l'interpellation du journaliste Souleymane Fatou Ndao, employé de la chaîne religieuse Malikia TV. Cette arrestation s'inscrit dans le cadre d'une vaste enquête menée sur délégation judiciaire du juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye. Avec cette nouvelle interpellation, les enquêteurs franchissent désormais la barre symbolique des 75 arrestations dans ce dossier tentaculaire.





Un dossier lié à l'entourage de Djiby Dramé

Selon les informations exclusives de Seneweb, le journaliste a été directement mis en cause par l'un des six partenaires présumés du chanteur Djiby Dramé, déjà placés sous les verrous depuis lundi dernier. Après son audition, Souleymane Fatou Ndao a été placé en garde à vue, une décision validée par le magistrat instructeur. Le procureur Saliou Dicko a été informé de l'évolution de la procédure, qui semble s'accélérer autour des soutiens et collaborateurs de l'artiste.



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