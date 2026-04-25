Rosso-Sénégal : Comment une "opposition-restriction" a stoppé le complice de Djibril Dramé

L’enquête sur l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie s’accélère avec le déploiement d'un dispositif de surveillance frontalière rigoureux. Adama Dieng, un agent commercial de 33 ans domicilié à Tivaouane Peulh, a été intercepté ce 23 avril 2026 au poste frontalier de Rosso.com/Affaire-Djiby-Drame-Arrestation-spectaculaire-d-un-complice-presume-a-Rosso_a44277.html alors qu’il tentait de quitter le territoire national.





Sous le coup d’une mesure d’« opposition-restriction » émise depuis le 21 avril, l'individu a été neutralisé par les forces de l'ordre avant d'être remis à la brigade de Rosso-Sénégal pour son transfèrement vers la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar.







11 arrestations et une traque qui s'intensifie

L’arrestation d’Adama Dieng porte désormais à onze (11) le nombre de suspects interpellés dans le cadre de ce dossier. Selon les éléments de l’enquête, des preuves techniques accableraient le mis en cause, le présentant comme un partenaire actif de Djibril Dramé, figure centrale de cette affaire.





Pour éviter toute fuite vers l'étranger, la BR de Keur Massar a communiqué une liste de plusieurs autres suspects à la Direction de la police aux frontières (DPAF). Ces derniers sont visés par des avis d'interpellation systématique et de retrait immédiat de leurs documents de voyage.





MS/NDARINFO



