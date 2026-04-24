Dakar : Une cache de malfaiteurs démantelée par la BR de Faidherbe à la Médina

La Brigade de recherches (BR) de Faidherbe a démantelé un important repaire de malfaiteurs au cœur du quartier de la Médina, à Dakar, relate Seneweb. Lors d'une opération de surveillance, des gendarmes en civil ont investi une maison abandonnée qui servait de base arrière à un réseau criminel.



Sur place, les enquêteurs ont fait une découverte insolite : une dizaine de motos de luxe (marques Beverly et Honda HS) signalées volées, ainsi qu'un cheptel de prestige composé d'une dizaine de moutons de race Ladoum et Azawad, vraisemblablement dérobés à l'intérieur du pays.





Un réseau criminel aux activités diversifiées

Cette saisie simultanée de deux-roues et de bétail de grande valeur confirme l'existence d'une bande organisée opérant sur plusieurs fronts. Les animaux, dont le prix sur le marché est particulièrement élevé, ainsi que les motos ont été mis en sécurité par les forces de l'ordre pour les besoins de l'enquête. Pendant que la gendarmerie s'active pour identifier et interpeller les auteurs de ces vols, un appel est lancé pour retrouver les propriétaires légitimes des moutons. Les recherches se poursuivent activement pour démanteler l'intégralité de ce réseau.





MS/NDARINFO



