Tivaouane : 282 millions de FCFA siphonnés à l'agence CBAO par une employée

Un scandale financier secoue l'agence de la CBAO à Tivaouane. Un montant total de 282,554 millions de FCFA a été siphonné des coffres de l'institution bancaire par des procédés internes. Le préjudice se décompose en deux volets majeurs : 150 millions de FCFA ont été directement extraits de la caisse principale, tandis que 132,54 millions de FCFA ont été frauduleusement retirés du Guichet Automatique de Banque (GAB).





La superviseure arrêtée et déférée

L'enquête, menée par la Division Spéciale de Cybersécurité (DSC), a permis d'identifier la responsable présumée de ce détournement massif. Il s'agit de la chargée de comptes et superviseure au sein de l'agence. Confondue par les éléments de l'investigation technique, elle a été arrêtée et déférée hier devant le parquet. Ce dossier de « siphonnage interne » met en lumière des failles dans le système de contrôle de l'agence et suscite une vive émotion dans la cité religieuse de Tivaouane.





MS/NDARINFO



