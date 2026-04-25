Saint-Louis : Ismaïla Diallo et Masseck Sarr dans le collimateur pour injures religieuses

La Brigade de Recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Saint-Louis a procédé à l’interpellation d’un agent des Impôts et Domaines dans le cadre d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet. Ismaïla Diallo, en service à Ziguinchor, a été aarêté à son domicile à Saint-Louis par des gendarmes en civil.





Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, insulte commise par le biais d’un système informatique et outrage à un ministre du culte.





Accusations d'injures envers le fondateur du mouridisme

Le suspect est accusé d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Interrogé par les enquêteurs, l’agent a été placé en garde à vue. Cette arrestation fait suite à celle de Masseck Sarr, déjà interpellé pour des motifs similaires.





Contrairement aux rumeurs circulant sur la toile, la procédure repose sur six plaintes déposées par un collectif de petits-fils de marabouts, représenté par Serigne Fallou Mourtada Mbacké et El Hadji Malick Sy.





MS/NDARINFO





