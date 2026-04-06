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Alerte Anacim : Une houle dangereuse de plus de 2,50 mètres attendue au Sénégal

Lundi 6 Avril 2026 - 06:22

Alerte Anacim : Une houle dangereuse de plus de 2,50 mètres attendue au Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a émis un bulletin d'alerte concernant l'arrivée d'une houle dangereuse de secteur nord-ouest. Des vagues dépassant les 2,50 mètres sont attendues à partir du mercredi 8 avril à 12h, touchant principalement la Grande Côte, Dakar, la Petite Côte et la Casamance au large.
 

Parallèlement à cette dégradation maritime, des vents forts de secteur nord, pouvant atteindre 40 km/h, sont prévus sur le littoral dès ce lundi 6 avril à 18h jusqu'au mardi matin. Sur le plan thermique, une forte chaleur persiste à l'intérieur du pays avec des pics attendus à 43°C à Kaffrine, tandis que Dakar affichera une maximale de 31°C.
 

L’Anacim note toutefois une légère fraîcheur nocturne et matinale sur le littoral. Malgré quelques passages nuageux dans les zones nord et est, le temps restera globalement dégagé sur l’ensemble du territoire sénégalais.
 

MS/NDARINFO
 


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