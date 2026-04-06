Yeumbeul Sud : Un deuxième cas de VIH confirmé dans le réseau démantelé

L’enquête sur le réseau de présumés homosexuels démantelé à Yeumbeul Sud prend une tournure sanitaire plus grave. Après la révélation du statut sérologique du principal suspect, Cheikh C. (20 ans), les tests médicaux ont confirmé un second cas de VIH au sein du groupe. Il s'agit d'Ibrahima F. (33 ans), chauffeur de profession.





Lors de son interrogatoire, Cheikh C. a affirmé aux enquêteurs qu’il ignorait être porteur du virus avant son interpellation. De son côté, Ibrahima F. a reconnu la pratique d'actes contre-nature mais a nié tout rapport sexuel avec le jeune principal suspect, malgré des visites fréquentes constatées à son domicile.





Les deux porteurs du virus sont désormais poursuivis pour actes contre-nature et mise en danger de la vie d’autrui par transmission volontaire du virus. Les quatre autres suspects du groupe, testés négatifs, restent poursuivis pour les pratiques intimes incriminées. La police a indiqué avoir découvert des conversations compromettantes dans les téléphones des mis en cause, balayant ainsi leur ligne de défense.





MS/NDARINFO



