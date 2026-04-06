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Sénégal-Chine : Pastef signe un mémorandum stratégique avec le Parti communiste chinois

Lundi 6 Avril 2026 - 06:26

Sénégal-Chine : Pastef signe un mémorandum stratégique avec le Parti communiste chinois

Le parti Pastef-Les Patriotes franchit une nouvelle étape dans son déploiement international. Lors d’un séjour d’une délégation du parti à Beijing, une signature de mémorandum d’entente a été officialisée avec le Parti communiste chinois (PCC). Cet accord, conclu pour une durée de cinq ans, marque l'ouverture d'une phase de coopération stratégique et de modernisation entre les deux formations politiques.
 

Le document prévoit un renforcement des échanges visant à contribuer à un partenariat sino-sénégalais plus équilibré. Parmi les axes prioritaires figurent la formation et la montée en compétences des cadres de Pastef, via des missions d’études et un appui direct à l’École du Parti. La coopération s'étendra également aux organisations de jeunes, de femmes et aux centres de réflexion (think tanks) des deux organisations.
 

À travers cet engagement fondé sur la souveraineté et le respect mutuel, Pastef-Les Patriotes réaffirme sa volonté de s’affirmer sur la scène mondiale. Le parti souligne que ce partenariat s'inscrit dans sa vision d'un Sénégal souverain, acteur de son propre développement et promoteur d'une justice équitable à l'échelle internationale.
 

MS/NDARINFO
 


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