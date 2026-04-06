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Yeumbeul Sud : Les aveux détonants du principal suspect Cheikh C.

Lundi 6 Avril 2026 - 06:37

Yeumbeul Sud : Les aveux détonants du principal suspect Cheikh C.

De nouveaux détails émergent dans l'enquête sur le réseau de présumés homosexuels démantelé à Yeumbeul Sud. Cheikh C. (20 ans), le principal suspect, est passé aux aveux lors de son interrogatoire. Selon les informations rapportées par L'Observateur, le jeune marchand ambulant a tenté de justifier son orientation par un traumatisme d'enfance, affirmant avoir été abusé par un adulte.
 

L'enquête révèle que le suspect utilisait son quartier comme « terrain de chasse » avant d'élargir son réseau via des plateformes numériques pour recruter des partenaires, affirmant agir par plaisir et non pour de l'argent. Son interpellation fait suite à une dénonciation par un ami d'enfance à qui il aurait proposé des rapports intimes dans la nuit du 29 au 30 mars. Ce dernier, après avoir feint d'accepter, l'a livré à une foule en colère avant que l'intervention in extremis de la police de Yeumbeul Sud ne lui évite un lynchage.
 

Lors de sa garde à vue, Cheikh C. a dénoncé cinq partenaires présumés, dont un chauffeur, tous interpellés par la suite. Les tests de dépistage pratiqués sur l'ensemble du groupe ont confirmé que seuls le principal suspect et le chauffeur sont porteurs du virus du VIH/sida.
 

MS/NDARINFO
 


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