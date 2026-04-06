Grève des transports au Sénégal : Aucun accord trouvé entre l'État et les syndicats

La grève des transporteurs se poursuit au Sénégal. La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal (FSRTS) a décidé de maintenir son mot d’ordre de grève, faute d’accord avec les autorités à l’issue des négociations entamées ce dimanche.





À la sortie des discussions, le secrétaire général de la fédération, Fallou Samb, a indiqué que les échanges ont porté sur l’ensemble des dix points inscrits dans le préavis. Bien que des propositions aient été formulées, le renvoi de plusieurs points vers une commission ad hoc a été jugé insuffisant par les syndicats. « Nous avons demandé quelque chose de palpable à remettre à nos bases, mais ce n'est pas le cas », a regretté le leader syndical.





Face à cette absence d'engagements concrets, les responsables ont décidé de consulter leurs membres pour recueillir leur avis. En attendant, le mouvement de débrayage reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les transporteurs continuent de dénoncer les tracasseries routières, le non-respect des accords sur la réduction des points de contrôle et les difficultés liées à la gestion des gares routières.





MS/NDARINFO



