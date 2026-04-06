Connectez-vous
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Grève des transports au Sénégal : Aucun accord trouvé entre l'État et les syndicats

Lundi 6 Avril 2026 - 06:20

Grève des transports au Sénégal : Aucun accord trouvé entre l'État et les syndicats

La grève des transporteurs se poursuit au Sénégal. La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal (FSRTS) a décidé de maintenir son mot d’ordre de grève, faute d’accord avec les autorités à l’issue des négociations entamées ce dimanche.
 

À la sortie des discussions, le secrétaire général de la fédération, Fallou Samb, a indiqué que les échanges ont porté sur l’ensemble des dix points inscrits dans le préavis. Bien que des propositions aient été formulées, le renvoi de plusieurs points vers une commission ad hoc a été jugé insuffisant par les syndicats. « Nous avons demandé quelque chose de palpable à remettre à nos bases, mais ce n'est pas le cas », a regretté le leader syndical.
 

Face à cette absence d'engagements concrets, les responsables ont décidé de consulter leurs membres pour recueillir leur avis. En attendant, le mouvement de débrayage reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les transporteurs continuent de dénoncer les tracasseries routières, le non-respect des accords sur la réduction des points de contrôle et les difficultés liées à la gestion des gares routières.
 

MS/NDARINFO
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Yeumbeul Sud : Les aveux détonants du principal suspect Cheikh C.

06/04/2026

Sénégal-Chine : Pastef signe un mémorandum stratégique avec le Parti communiste chinois

06/04/2026

Alerte Anacim : Une houle dangereuse de plus de 2,50 mètres attendue au Sénégal

06/04/2026

Grève des transports au Sénégal : Aucun accord trouvé entre l'État et les syndicats

06/04/2026

Yeumbeul Sud : Un deuxième cas de VIH confirmé dans le réseau démantelé

06/04/2026

Nécrologie - Décès d'Adja Ndella Péne : Une gardienne des valeurs saint-louisiennes s'en va

05/04/2026
SERVICES
Articles les plus lus

AIBD : Un médecin du CNTS arrêté et hospitalisé après une tentative de suicide

03/04/2026

LIVE : Suivez le match Sénégal vs Gambie en direct du Stade Abdoulaye Wade

31/03/2026

4 avril : Le Roi du Maroc réaffirme les liens séculaires avec le peuple sénégalais

05/04/2026

Palais : Qui est Pape Sadio Thiam, le nouveau stratège en communication du Président ?

03/04/2026

CAF : Sarah Mukuna démissionne de son poste de directrice des associations membres

01/04/2026

Iran : Deux hélicoptères Black Hawk et un C-130 américains abattus à Ispahan

05/04/2026

Administration : Le Lieutenant-colonel Papa Mamadou Thioub, un profil de rigueur au Palais

01/04/2026
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO