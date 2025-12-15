Aquaculture : la production nationale en hausse de 45 % entre 2024 et 2025

La production aquacole du Sénégal est passée de 275 000 tonnes en 2024 à environ 300 000 tonnes en 2025, soit une hausse de 45 %, a révélé lundi à Saly le directeur général de l’Agence nationale de l’aquaculture (ANA), Samba Ka.





« Aujourd’hui, la production a augmenté. Entre 2024 et 2025, on a fait un bond de 45 %. De 275 000 tonnes, on est passé à environ 300 000 tonnes », a déclaré M. Ka, en marge d’un atelier consacré à l’élaboration du Plan stratégique de développement de l’aquaculture pour la période 2026-2030.





Selon lui, ce document stratégique vise à aligner le secteur aquacole sur l’Agenda national de transformation Vision Sénégal 2050 ainsi que sur la lettre de politique sectorielle du ministère des Pêches et de l’Économie maritime.





« Ce plan va permettre de faire un diagnostic global du secteur de l’aquaculture et de définir les actions à mettre en œuvre afin de concrétiser la vision claire des pouvoirs publics pour le développement de cette filière », a-t-il précisé.





La présidente de l’Association nationale des acteurs de la filière aquacole du Sénégal (ANAFAS), Khadidiatou Sarr, a salué la pertinence de cette rencontre, estimant qu’elle permettra de dresser un état des lieux du secteur et de reformuler la stratégie nationale de développement de l’aquaculture à l’horizon 2026-2030.





De son côté, Abdou Diouf, représentant de l’Agence belge de coopération internationale (ENABEL), a indiqué attendre, à l’issue de ces trois jours de travaux, « un document concerté qui définira clairement ce que doit être l’aquaculture sénégalaise à l’horizon 2030 ».



MS



