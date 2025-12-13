Connectez-vous
Samedi 13 Décembre 2025

Sénégal : 1 728 milliards FCFA alloués à l’eau et l’assainissement en 2026

Le gouvernement prévoit d’allouer près de 1 728 milliards de francs CFA en autorisations d’engagement au secteur de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2026, a indiqué vendredi à Dakar le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.
 

« Ce budget montre que le gouvernement a l’ambition de réaliser l’accès universel à l’eau et à l’assainissement », a déclaré le ministre devant les députés, lors de l’examen du budget 2026 de son département.
 

Le montant exact des autorisations d’engagement prévues est de 1 727 855 901 439 FCFA, tandis que les crédits de paiement s’élèvent à 244 854 160 962 FCFA, selon les documents budgétaires.
 

M. Dièye a salué une enveloppe budgétaire "inédite", qu’il attribue à une volonté politique affirmée du président de la République et du Premier ministre.
 

Le ministre a précisé que les efforts porteront principalement sur l’hydraulique rurale, avec pour objectif de combler le retard du pays dans ce domaine. Il a promis de rendre l’eau accessible dans les zones rurales « à des coûts abordables pour les consommateurs ».
 

Il a également annoncé la création prochaine d’une autorité nationale de régulation du secteur de l’eau, affirmant que les textes sont déjà prêts.
 

M. Dièye a par ailleurs signalé que le Code de l’eau de 1981 a fait l’objet d’une refonte. Une grande réforme du secteur hydraulique est en cours, visant à unifier les dispositifs de gestion urbaine et rurale.

MS/NDARINFO


 



