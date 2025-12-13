CAN 2025 : la liste complète des 28 joueurs sénégalais sélectionnés

Le sélectionneur national du Sénégal a rendu publique ce samedi la liste des 28 joueurs retenus pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025), prévue au Maroc. On y retrouve la majorité des cadres habituels, mais aussi quelques nouveaux visages.





Parmi les cadres présents figurent Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Boulaye Dia. La liste comprend également plusieurs jeunes ou nouveaux profils tels qu’Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf et Assane Diao.





Liste complète des 28 joueurs convoqués :

Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Mouhamadou Sarr, El Hadji Malick Diouf, Ismail Jakobs



Milieux : Idrissa Gana Guèye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Pape Guèye, Pathé Ciss, Habib Diarra, Ilay Camara, Krépin Diatta



Attaquants : Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Chérif Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly, Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye, Boulaye Dia, Habib Diallo, Assane Diao



Le Sénégal, champion d’Afrique en 2021, figure parmi les favoris de cette édition 2025. Le groupe entamera son regroupement à Dakar avant de rejoindre le Maroc pour les phases finales de la compétition.



NDARINFO



