Industrie de défense : le Sénégal inaugure sa première usine d’assemblage de véhicules militaires

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, procédera mardi à l’inauguration de l’usine d’assemblage de véhicules militaires de la société ISEVEM (Industrie sénégalaise de véhicules militaires), implantée à la Plateforme industrielle internationale de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar, a-t-on appris de source officielle.



Selon un communiqué conjoint du ministère des Forces armées et du ministère de l’Industrie et du Commerce, parvenu lundi à l’APS, la cérémonie est prévue le mardi 16 décembre 2025 à partir de 15 heures sur le site industriel de l’Agence de promotion des sites industriels (APROSI), sous la présidence du chef de l’État.



Le document indique que cette usine constitue la première unité industrielle issue d’un partenariat public-privé dédiée à l’assemblage de véhicules destinés aux Forces de défense et de sécurité du Sénégal.



Dans le cadre de ce projet, l’État a mandaté le Fonds souverain d’investissements stratégiques du Sénégal (FONSIS) pour accompagner le développement d’ISEVEM et assurer la participation publique au capital de la société.



Le communiqué précise que le FONSIS intervient dans la structuration du modèle économique du projet, en cohérence avec les priorités nationales en matière d’industrialisation et de défense.



Il est également indiqué que l’usine intègre des programmes de formation et de transfert de compétences, destinés aux ingénieurs et techniciens sénégalais, notamment dans les domaines de l’assemblage, du contrôle qualité, des essais et de la maintenance des véhicules.



La cérémonie d’inauguration sera marquée par une coupure de ruban, suivie d’une visite des installations par le président de la République, selon la même source.



MS/NDARINFO



