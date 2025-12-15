Près de 500.000 euros récoltés pour Ahmed, héros de l’attaque de Bondi à Sydney

Une vague de solidarité exceptionnelle s’est déclenchée en Australie après l’attaque survenue sur une plage de Sydney. En moins de 24 heures, une cagnotte en ligne a permis de collecter plus de 850.000 dollars australiens, soit près de 500.000 euros, afin de rendre hommage à Ahmed al Ahmed, l’homme qui a désarmé l’agresseur et contribué à éviter un bilan plus lourd.



Âgé de 43 ans, Ahmed al Ahmed est propriétaire d’un magasin de fruits et réside à Sutherland, dans la région de Sydney. Il est désormais présenté par de nombreux Australiens comme le « héros de Bondi », du nom de la plage où s’est déroulée l’attaque.



Une cagnotte pour saluer un courage hors du commun



La collecte a été lancée avec un objectif clair : « montrer notre gratitude et notre soutien à quelqu’un qui a fait preuve d’un courage incroyable au moment où cela comptait le plus ». Le message des organisateurs souligne la rapidité et la détermination de l’intervention d’Ahmed, dans un contexte marqué par la panique et le danger.



« Dans un moment de chaos et de danger, il s’est avancé sans hésiter. Ses actions ont été altruistes, instinctives et indéniablement héroïques, accomplies sans se soucier de sa propre sécurité », peut-on lire dans la présentation de la cagnotte.



Une reconnaissance nationale



Depuis l’attaque, de nombreux témoignages saluent l’acte de bravoure d’Ahmed al Ahmed, considéré comme un symbole de solidarité et de courage citoyen. Sur les réseaux sociaux, internautes et responsables publics multiplient les messages de soutien, voyant en lui l’exemple d’un civisme spontané face à la violence.



La somme récoltée devrait permettre de soutenir Ahmed et sa famille, mais aussi de reconnaître officiellement son geste, devenu pour beaucoup un acte emblématique de résistance et d’humanité face à la terreur.



MS



