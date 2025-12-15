Justice : Dakar clarifie sa position après des propos de l’ambassadrice de France

Le ministère de la Justice indique qu’un courrier du ministère français de la Justice a récemment été adressé aux autorités judiciaires sénégalaises, sollicitant la transmission d’informations déjà versées au dossier et régulièrement communiquées par le magistrat sénégalais chargé de la procédure.





Par respect des accords de coopération judiciaire liant les deux pays, les autorités sénégalaises ont décidé de transmettre à nouveau les éléments demandés, bien que ceux-ci aient déjà fait l’objet d’une communication officielle. Une démarche qui, selon le communiqué, s’inscrit « pleinement dans le cadre des engagements internationaux librement consentis par l’État du Sénégal ».





Le ministère réfute par ailleurs toute idée de pression exercée sur la justice française, assurant qu’il s’agit uniquement de l’application du principe de réciprocité entre États souverains dans le cadre de leurs relations judiciaires internationales.





Toutefois, le communiqué exprime une réserve quant à certains propos attribués à l’ambassadrice de France, estimant qu’ils pourraient être perçus comme une relativisation de la gravité des faits reprochés aux personnes concernées, poursuivies pour des accusations de corruption et de détournement de deniers publics.





De telles infractions sont considérées par les autorités sénégalaises comme particulièrement graves au regard des principes de bonne gouvernance, de transparence et de reddition des comptes. Le ministère souligne qu’une telle posture diplomatique, même involontaire, pourrait être interprétée comme un jugement de valeur inapproprié, voire comme une forme d’ingérence, dans une affaire jugée majeure pour l’État de droit au Sénégal.





En conclusion, le ministère de la Justice réaffirme l’attachement du Sénégal à une coopération judiciaire « respectueuse, équilibrée et fondée sur la confiance mutuelle », tout en réitérant sa détermination à faire toute la lumière sur les affaires de corruption et de détournement de fonds publics, dans le strict respect des procédures judiciaires nationales et internationales.





