Budget 2026 : 39,2 milliards FCFA alloués au ministère de l’Économie

L’Assemblée nationale a adopté ce samedi, à la majorité, le budget 2026 du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération (MEPC), présenté par le ministre Abdourahmane Sarr. Le montant global arrêté s’élève à 39 281 075 505 francs CFA, en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP).







Le projet est structuré autour de trois grands programmes, orientés vers la gouvernance économique, le partenariat public-privé et le pilotage administratif.





Le programme le plus doté, « Gouvernance Économique, Planification Stratégique et Coordination Statistique », bénéficie d’une enveloppe de 24,24 milliards FCFA, destinée en grande partie aux transferts courants (près de 11 milliards) et aux investissements exécutés par l’État (plus de 9,7 milliards).





Le second programme, « Coopération et Développement des Partenariats public-privé et Appui au Secteur privé », reçoit 13,35 milliards FCFA, avec une priorité donnée aux transferts en capital (12 milliards FCFA).





Enfin, le programme « Pilotage, Coordination et Gestion administrative » est doté de 1,67 milliard FCFA, destiné au fonctionnement interne du ministère.





À l’issue de la séance plénière, 115 députés ont voté pour, 6 se sont abstenus, aucun n’a voté contre. 121 députés ont pris part au vote, dont 21 par procuration, sur 165 inscrits.





Le ministre Abdourahmane Sarr a salué l’adoption du budget, qui marque, selon lui, « une étape clé dans la planification des actions du ministère pour 2026, avec un accent particulier sur les investissements, la coordination stratégique et le soutien au secteur privé ».



