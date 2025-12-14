Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ousmane Sonko est-il éligible ? Un constitutionnaliste tranche le débat

Dimanche 14 Décembre 2025

Ousmane Sonko est-il éligible ? Un constitutionnaliste tranche le débat

Invité ce dimanche 14 décembre 2025 à l’émission Grand Jury, le maître de conférences en droit public balaie les interprétations juridiques qui remettent en cause l’éligibilité du leader de Pastef, en soulignant que « l’état actuel du droit » permet bel et bien sa candidature.


Selon lui, la condamnation pour diffamation, confirmée par la Cour suprême le 4 janvier 2024 (six mois de prison avec sursis et 200 millions FCFA de dommages et intérêts), ne saurait faire obstacle à ses droits politiques. La haute juridiction ayant, dit-il, reconnu le caractère politique de l’infraction, celle-ci tombe sous le coup de la loi d’amnistie adoptée en mars 2024, laquelle « efface rétroactivement les effets juridiques ».
 

M. Sy rappelle qu’Ousmane Sonko a depuis été réinscrit dans le fichier électoral, a participé aux élections législatives de novembre 2024, et a été élu député, preuve selon lui d’une « réhabilitation juridique et administrative complète ».
 

Il précise néanmoins que l’éligibilité ne vaut pas candidature, cette dernière restant soumise à la validation des juridictions compétentes, notamment le Conseil constitutionnel.

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.