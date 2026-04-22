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Armée française : Un deuxième soldat succombe à ses blessures au Liban

Mercredi 22 Avril 2026 - 13:50

Armée française : Un deuxième soldat succombe à ses blessures au Liban

La France est à nouveau endeuillée par le conflit au Proche-Orient. Le président Emmanuel Macron a annoncé, ce mercredi 22 avril 2026, le décès du caporal-chef Anicet Girardin, membre du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes. Grièvement blessé samedi dernier lors d'une embuscade tendue par des combattants du Hezbollah au Liban, le militaire avait été rapatrié en urgence. Il a succombé à ses blessures ce matin, devenant ainsi le deuxième soldat français à perdre la vie en une semaine dans cette zone de haute tension.
 

Une mission sous haute tension au sein de la FINUL

 

Le caporal-chef Girardin était engagé dans l’opération DAMAN, le volet français de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL). Ce nouveau drame survient quelques jours seulement après la mort de l’adjudant Florian Montorio, tombé la semaine dernière. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a rendu hommage au courage de ces militaires qui œuvrent pour la stabilité de la région dans un contexte sécuritaire de plus en plus dégradé, marqué par la multiplication des accrochages directs entre les forces de maintien de la paix et les groupes armés locaux.

MS
 


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