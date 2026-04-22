États-Unis : Lori Chavez-DeRemer démissionne du gouvernement Trump

La tempête continue de secouer l’administration Trump. La Maison-Blanche a officialisé, ce lundi 20 avril 2026, la démission de la ministre du Travail, Lori Chavez-DeRemer. Après seulement 13 mois à la tête du département, l'ancienne élue de l'Oregon quitte ses fonctions dans un climat de scandales sans précédent. Bien que le directeur de la communication de la présidence, Steven Cheung, ait salué son « boulot phénoménal » en annonçant son départ vers le secteur privé, les révélations sur sa gestion et sa vie privée ont rendu sa position intenable. L'intérim est désormais assuré par son numéro deux, Keith Sonderling.





Une accumulation de scandales éthiques et personnels

Le départ de Lori Chavez-DeRemer a été précipité par une série d'enquêtes accablantes. Selon les informations du New York Post, la ministre sortante est visée par une procédure concernant une relation « inappropriée » avec un subordonné. À cela s'ajoutent des accusations de consommation d'alcool sur son lieu de travail et de fraude massive liée à des déplacements officiels factices, qui auraient servi de couverture à des voyages d'agrément en famille. Ce départ marque une hémorragie au sein du cabinet Trump : elle est la troisième femme d'envergure à quitter le gouvernement en six semaines, après Kristi Noem et Pam Bondi.





Un climat de travail toxique au ministère

Au-delà de sa conduite personnelle, la gestion managériale de Mme Chavez-DeRemer est pointée du doigt par le New York Times. Trois plaintes déposées par des employées dénoncent un environnement de travail délétère. Le scandale a également éclaboussé son entourage proche : son époux, Shawn DeRemer, fait l'objet d'une interdiction d'accès au ministère après avoir été accusé d'agression sexuelle par au moins deux collaboratrices. Ce cumul de controverses aura finalement eu raison de la ministre, illustrant les difficultés de stabilité au sommet de l'exécutif américain.



MS/NDARINFO



