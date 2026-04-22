Escroquerie mystique : Un homme d'affaires perd 550 millions de FCFA à Saly

La traque d’Amadou L. Samb, alias le « faiseur de miracles », a pris fin à l’aube de ce mercredi 22 avril 2026. Après deux ans de cavale, le présumé marabout escroc a été interpellé à son domicile de Sacré-Cœur par la Brigade de recherches de Saly Portudal. Ce coup de filet met un terme à une affaire retentissante où un homme d’affaires de la Petite-Côte, A.L. Diop, affirme avoir été dépossédé de la somme colossale de 550 millions de FCFA sous couvert de rituels mystiques promettant richesse et succès.





Un mécanisme d’emprise aux conséquences dévastatrices

L’enquête révèle un scénario de manipulation psychologique extrême. Sous l’emprise du marabout, la victime aurait investi des fortunes dans des « bains mystiques » et des parfums dont certains flacons étaient facturés jusqu’à 40 millions de FCFA. Pour satisfaire ces exigences, l’homme d’affaires a vidé ses comptes bancaires, vendu son patrimoine immobilier et cédé ses terres, finissant totalement ruiné. Face aux enquêteurs, Amadou L. Samb a reconnu une partie des faits, tout en tentant de minimiser le préjudice à 350 millions de FCFA, une version démentie par les relevés bancaires présentés par la partie civile.





Vers le Pôle judiciaire financier de Dakar

Déféré dans un premier temps au parquet de Mbour, le dossier devrait rapidement atterrir sur la table du Pôle judiciaire financier (PJF) de Dakar, compte tenu de l’importance des sommes en jeu. Poursuivi pour escroquerie portant sur un montant exceptionnel, le suspect risque de lourdes sanctions pénales. Cette affaire repose cruellement la question de la vulnérabilité de certains opérateurs économiques face aux pratiques de charlatanisme, tandis que la victime tente aujourd’hui de se reconstruire après ce naufrage financier.





MS/NDARINFO



